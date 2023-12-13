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Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром

14:07 13.12.2023
С помощью БМД-4М бронегруппа ликвидировала до двух отделений ВСУ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром, сообщает Минобороны России. На БМД-4М бойцы теснят силы противника. Огонь ведется из закрытых позиций, корректируются удары расчетом БПЛА. Поражаются пехота, блиндажи и техника ВСУ.

«Работаем из ЗОПов. Но если есть какая-то необходимость более экстренная, можем выехать и напрямую. Ну и ПТУРами поработать», - говорит командир БМД-4М с позывным Тула.

На Купянском направлении артиллеристы Западного военного округа огнем из «Акации» накрывают замаскированные позиции украинских боевиков. Расчеты работают по координатам нашей разведки, полученным с воздуха. Наши артиллеристы уничтожили опорник, бронированные вездеходы и артиллерийскую установку «Гвоздика». Кадры объективного контроля подтверждают поражение целей. За высокую эффективность боевой работы нашим бойцам вручили награды. Так, заряжающий «Акации» с позывным Пингвин недавно получил медаль «За храбрость».

«Основная задача номера расчета без тормозов, своевременно выполнить поставленную задачу. Наш экипаж - отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились», - рассказывает Пингвин.

Неподалеку танкисты Западного военного округа у переднего края обороны ведут поддержку мотострелковых подразделений. Экипажи Т-80 бьют по объектам неприятеля не только из закрытых огневых позиций, но и прямой наводкой, подбираясь как можно ближе к вражеским позициям. Мехвод с позывным Белка называет свою боевую машину прорывной. Ведь двигатель танка способен разогнать многотонную технику до 80 километров в час и оперативно вывезти экипаж из-под огня артиллерии.

А вот оборону на Южно-Донецком направлении держат расчеты противотанковых пушек «Рапира». Орудие артиллеристы Восточного округа называют одним из самых эффективных. По их словам, из «Рапиры» почти невозможно промахнуться - снаряд летит строго туда, куда наведен прицел. В боевое положение орудие разворачивается всего за 60 секунд. Противотанковые снаряды, применяемые для стрельбы из «Рапиры», позволяют нашим артиллеристам эффективно бороться с зарубежными образцами бронированной техники.

На Запорожском направлении бьют по врагу дальнобойные «Гиацинты». Фортификационные сооружения ВСУ не выдерживают ударов пушки. А вот на Краснолиманском направлении расчеты гаубиц Д-20 группировки «Центр» оставили противника без средств радиоэлектронной борьбы, выполнив серию выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами. Артиллеристы напоминают, что надежность и неприхотливость пушки проверена не одним поколением наших военных.

Воздушное пространство над зоной СВО под контролем наших асов. Экипажи ударных Ка-52М неуправляемыми ракетами наносят удар по пункту управления ВСУ на Донецком направлении. Еще один опорник, уже на Краснолиманском направлении, уничтожили экипажи наших «Грачей». Атаку неуправляемыми ракетами наши летчики произвели на предельно малой высоте, продемонстрировав профессионализм и доминирование над противником в небе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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