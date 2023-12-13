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«Никогда не подводил»: мехвод Т-80 рассказал о боевой работе под Купянском

06:56 13.12.2023
Экипажи бронемашин могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях, что позволяет им оставаться незамеченными.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» с закрытых огневых позиций уничтожили опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских бойцов опубликовало Министерство обороны России.

© Минобороны России



По координатам, полученным от разведки, танкисты поразили все обнаруженные цели. Огонь корректировался с помощью беспилотников, камеры которых фиксировали попадания. На кадрах объективного контроля видно: опорный пункт ВСУ уничтожен. Выполнив боевую задачу, экипажи бронемашин спешно покинули огневые позиции.

«Основное отличие от других танков, я считаю, - это газотурбинный двигатель, который дает очень большую мощность этому танку, и относительно легкий вес по сравнению с западными аналогами. Это дает ему очень большую маневренность, это дает ему большой запас хода, то есть он может преодолеть большие препятствия, быстро выскочить на позицию. Его называют танком прорыва не зря. Было такое, что цель с первого выстрела поразили. Обычно у нас первый выстрел - пристрелочный, потом нас уже корректируют и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поразили. У каждого танка есть свой позывной. У данного танка - просто "ушечка". Так называем: ласково, нежно. Танк хороший, никогда не подводил», - поделился механик-водитель танка Т-80 с позывным «Белка».

У танкистов на Купянском направлении ежедневно по несколько боевых выездов. Танковые экипажи на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.

Ранее в Минобороны России показали, как танкисты Западного военного округа нанесли удар по замаскированным позициям украинских боевиков и уничтожили живую силу противника на Купянском направлении. Разведывательные подразделения выявили при помощи БПЛА позиции и скопление живой силы неприятеля в лесополосе. Для обеспечения огневой поддержки нашим мотострелкам к цели выдвинулись экипажи танков Т-72Б3.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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