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Расчеты САУ «Акация» разнесли позиции и технику ВСУ на Купянском направлении

06:03 13.12.2023
Гаубицы уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» украинских боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Разведчики вычислили цели с помощью беспилотников. По этим координатам нанесла удар артиллерийская батарея из САУ «Акация». Гаубицы уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» украинских боевиков.

Уничтожение целей подтверждено кадрами объективного контроля, которые получили с БПЛА в режиме реального времени. После этого артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы пополнить боекомплект и не попасть под ответный огонь противника.

Заряжающий САУ «Акация» с позывным «Пингвин» уже получил медаль «За храбрость» за выполнение боевых задач в ходе СВО. Он рассказал, за что получил награду.

«Была очень серьезная работа. Вошел в такт и, как робот, заряжал орудие без остановки. И получилось так, что стреляли, как пулемет. Ну и залетало туда, куда надо», - рассказал боец.

Артиллеристы наносят удары по националистам круглосуточно и в любую погоду. Самоходки постоянно в движении. Они поражают военные объекты, позиции, фортификационные сооружения и живую силу ВСУ.

Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное - спасает жизни российских военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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