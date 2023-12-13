Лавров: США нашли новый повод бояться Россию и Путина

В США теперь намерены не дать Путину победить на Украине, чтобы он не завоевал НАТО.

© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Провал контрнаступления Украины заставил США бояться Россию в целом и в частности ее президента Владимира Путина, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Этот страх обусловлен возможностью завоевания НАТО Россией после победы на Украине, и тогда «Америке не отсидеться».

«В Вашингтоне, как проявилось в ходе очередного визита Зеленского, включили новую мантру: не дать Путину победить на Украине», - сообщил Лавров во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

Причем, как отметил Лавров, Запад заставляет «своих киевских клиентов умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России.

Ранее министр внешнеполитического ведомства отмечал, что Россия стала намного сильнее, и это главный итог военных действий на Украине, развязанных руками США.

Сейчас американские и украинские военные ищут новую стратегию, к которой они могут перейти в начале следующего года, после неудачного контрнаступления летом 2023-го и в период сложностей в Вашингтоне с выделением нового пакета помощи.

США активизируют военные консультации, которые они предоставляют Украине. В частности, в Киев направлен генерал, который проведет значительное время на местах. Военные говорят, что надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце в ходе серии военных игр, которые планируется провести в Висбадене (Германия).

В Вашингтоне придерживаются консервативной стратегии: ВСУ должны окопаться, удерживать территории, наращивать силы и запасы в течение года. Украинцы же хотят перейти в атаку либо на земле, либо с помощью дальних ударов, «в надежде привлечь внимание всего мира».