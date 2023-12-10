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Главным результатом военных действий на Украине, развязанных руками США, является то, что Россия стала намного сильнее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что такой положение дел будет и после завершения военных действий на Украине. Он также напомнил о том, как в начале XIX века Наполеон собрал почти всю Европу, чтобы атаковать Россию, но проиграл, а Россия стала сильнее. Сергей Лавров также вспомнил ситуацию в середине прошлого века, когда Гитлер последовал примеру Бонапарта, поставив под свое командование большинство европейских стран, - и также был побежден Россией, которая в очередной раз стала еще сильнее.

Лавров также высказался о продолжении работы на посту главы МИД РФ. Он заявил, что служит Родине столько, сколько она в нем нуждается.