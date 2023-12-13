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Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»

Тимур Шерзад
12:43 13.12.2023
Обиженный львовский военком не знал базовых основ христианской погребальной традиции и воспринял слова священника как оскорбление.
© Видео: Telegram Klymenko Time © Фото: lviv1256, Facebook*
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Украина продолжает поставлять сюжеты из «Похождений бравого солдата Швейка» - классического произведения, высмеивающего косность австро-венгерской государственной системы эпохи Первой мировой. Причем действие вновь происходит в том же самом месте, а именно - на территории сегодняшней Львовской области. 

Священник из этого региона отпевал сына местного военкома. В ходе церемонии выяснилось, что отец погибшего не знал базовых основ христианской погребальной традиции.

Он решил, что слова «раб Божий» являются оскорблением, и заявил о намерении мобилизовать священнослужителя. Позже сотрудник украинского территориального центра комплектования выписал священнику повестку.

«Не захочешь сам - заберу твоего сына, зятя», - подчеркнул военком. 

Он гневно добавил, что если духовное лицо не явится в центр комплектования самостоятельно, то его «загрузят как мешок с картошкой».

Ранее пленный украинец Петр Щербатый заявил, что командиры ВСУ называют своих солдат «одноразовыми». А оказавшийся в российском плену Павел Митрович рассказал о неудачной попытке сесть в тюрьму из-за нежелания идти в украинские вооруженные формирования - но даже эта готовность не спасла его от участия в боевых действиях на стороне Киева.

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