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Пленный ВСУ Петр Щербатый рассказал, что командиры называют бойцов одноразовыми

10:16 09.12.2023
Военнопленный ВСУ рассказал о хамском отношении командования к рядовым и отсутствии какой-либо подготовки перед отправкой в зону боевых действий.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
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Командование ВСУ не заботится о солдатах на передовой - военнослужащих бросают в бой без подготовки и даже забывают покормить. Военнопленный ВСУ Петр Щербатый рассказал об условиях службы - кадрами допроса поделилось Минобороны РФ.

Военнопленный рассказал, что его мобилизовали силой в паспортном столе, когда он приехал за новым удостоверением личности. Окружили военные, когда он отверг их предложение поехать в военкомат, надели наручники и увезли силой.

«Закинули в микроавтобус как котенка. Забирают всех подряд, не спрашивают даже фамилии. Одного парня сильно избили и держали в подвале», - рассказал пленный.

В военкомате, по словам военнопленного, не было никакой медкомиссии, и уже вечером последовала отправка в войска. Никакой подготовки он не проходил, дали пострелять пару патронов и затем поручили просушивать палатки. Когда его вместе с группой других военнослужащих привезли в зону боевых действий, им сказали, что они «одноразовые».

Пленный признался, что в ВСУ плохое снабжение, есть проблемы с водой и питанием, поэтому солдатам приходилось даже воровать еду у местных жителей.

Когда на их позиции в лесу вышли военнослужащие ВС РФ, он сдался в плен и говорит, что не хочет обратно и призывает однополчан возвращаться домой к женам и детям.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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