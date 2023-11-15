Пленный рассказал о неудачной попытке сесть в тюрьму из-за нежелания идти в ВСУ
Историю, достойную бессмертного произведения классического писателя Ярослава Гашека, рассказал пленный украинец Павел Митрович. Он пытался попасть в тюрьму, получив уголовное дело, но в итоге был все равно отправлен на фронт, причем в тот же батальон, откуда самовольно ушел, чтобы стать осужденным.
Митрович отметил, что его мобилизовали в марте в Киеве, при этом в военкомате никто и не думал ни о какой медкомиссии. Его направили в 120-й разведывательный батальон, Павел числился в группе эвакуации.
«Так как я не добровольно пошел и не хотел воевать, я покинул часть. Я покинул часть, ушел», - заявил Митрович.
Его никто не искал, никто никуда не звонил. Наконец, три месяца спустя позвонил следователь, заявив, что в отношении Павла Митровича возбуждено уголовное дело.
Павел обрадовался, решив, что, попав в тюрьму, он точно будет избавлен от участия в боевых действия.
«Я человек не военный, думал, ну все значит», - вспомнил он.
Добровольно явившись и ничего не отрицая, Митрович получил пять лет, из которых два года условно. Но внезапно оказалось, что уголовное наказание не освобождает от службы в ВСУ и участия в боевых действиях!
После этого Павла Митровича направили в тот же батальон, куда он и был мобилизован изначально.
«Ну понятно, что взаимоотношения у меня с ними там уже не очень», - констатировал он.
Теперь, попав в российский плен, Митрович может быть спокоен - ему не надо принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.