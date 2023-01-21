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Обезвредили 80 тысяч предметов: как работают российские саперы в зоне СВО

05:01 21.01.2023
Даже в день инженерных войск военнослужащие не могут отдохнуть. Они продолжают очищать территорию от противопехотных мин «Лепесток и МОН-50 и противотанковых ТМ-62, чтобы обеспечить безопасность на маршруте движения военных колонн.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Инженерные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в профессиональный праздник обеспечивают мобильность боевых подразделений в зоне СВО.

Инженеры-разведчики расчищают местность и объекты гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В основном это противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62, установленные на неизвлекаемость, и мины иностранного производства.

Богатый боевой опыт позволяет выполнять поставленные задачи в установленные сроки и без потерь. За время спецоперации военнослужащие соединения обнаружили и обезвредили более 80 тысяч взрывоопасных предметов на маршрутах движения военных колонн и объектах гражданской инфраструктуры. Командование ЦВО считает эффективными и самоотверженными действия инженерно-саперных подразделений.

Напомним, в субботу 21 января в России отмечается День инженерных войск. Министр обороны страны Сергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением и отметил важность работы военных инженеров.

Ранее «Звезда» публиковала кадры разминирования Дворца культуры в Мариуполе, пострадавшего от обстрелов украинских боевиков. Саперы уже проверили здание и полностью обезвредили его, и скоро ДК сможет вернуться к прежнему режиму работы.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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