Обезвредили 80 тысяч предметов: как работают российские саперы в зоне СВО
Инженерные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в профессиональный праздник обеспечивают мобильность боевых подразделений в зоне СВО.
Инженеры-разведчики расчищают местность и объекты гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В основном это противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62, установленные на неизвлекаемость, и мины иностранного производства.
Богатый боевой опыт позволяет выполнять поставленные задачи в установленные сроки и без потерь. За время спецоперации военнослужащие соединения обнаружили и обезвредили более 80 тысяч взрывоопасных предметов на маршрутах движения военных колонн и объектах гражданской инфраструктуры. Командование ЦВО считает эффективными и самоотверженными действия инженерно-саперных подразделений.
Напомним, в субботу 21 января в России отмечается День инженерных войск. Министр обороны страны Сергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением и отметил важность работы военных инженеров.
Ранее «Звезда» публиковала кадры разминирования Дворца культуры в Мариуполе, пострадавшего от обстрелов украинских боевиков. Саперы уже проверили здание и полностью обезвредили его, и скоро ДК сможет вернуться к прежнему режиму работы.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов