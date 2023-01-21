Армия Армия Армия

Шойгу поздравил инженерные войска с профессиональным праздником

Анастасия Бобылева
00:35 21.01.2023
Он отметил высокий профессионализм российских бойцов и мужество, которое они проявляют в ходе спецоперации.
Шойгу поздравил инженерные войска с профессиональным праздником
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Глава МО РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов и Днем инженерных войск. Текст обращения опубликован в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск демонстрируют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Они действуют четко и слаженно при разминировании территорий, возведении оборонительных рубежей, переправ для перевозки различной техники, выполнении других ответственных задач», - заявил он.

Шойгу добавил, что инженерные войска больше трех столетий вносят вклад в достижения российской армии, а также помогают при укреплении оборонного потенциала страны. Он поблагодарил военнослужащих за верную службу и выразил надежду, что в будущем бойцы продолжат верно служить национальным интересам своей родины.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге капитана Ильи Капитонова, командующего инженерно-позиционным отрядом в зоне СВО. Капитан в условиях смертельной опасности смог правильно оценить обстановку и переместить подчиненных в бомбоубежище.

В то же время сам он выдвинулся на боевую позицию, чтобы освободить товарища из-под завалов. Он оказал ему первую помощь и эвакуировал в медучреждение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:35 Армия
Шойгу поздравил инженерные войска с профессиональным праздником
22:48 В стране и мире
В Белом доме признали успехи российских сил в районе Соледара и Артемовска
22:17 В стране и мире
Два жителя Донецка получили ранения при обстреле украинскими боевиками 20 января
20:29 В стране и мире
Марата Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
18:16 Армия
Видео
Замминистра обороны Фомин обсудил взаимодействие с президентом Красного Креста
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.