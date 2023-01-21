Шойгу поздравил инженерные войска с профессиональным праздником

Он отметил высокий профессионализм российских бойцов и мужество, которое они проявляют в ходе спецоперации.

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Глава МО РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов и Днем инженерных войск. Текст обращения опубликован в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск демонстрируют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Они действуют четко и слаженно при разминировании территорий, возведении оборонительных рубежей, переправ для перевозки различной техники, выполнении других ответственных задач», - заявил он.

Шойгу добавил, что инженерные войска больше трех столетий вносят вклад в достижения российской армии, а также помогают при укреплении оборонного потенциала страны. Он поблагодарил военнослужащих за верную службу и выразил надежду, что в будущем бойцы продолжат верно служить национальным интересам своей родины.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге капитана Ильи Капитонова, командующего инженерно-позиционным отрядом в зоне СВО. Капитан в условиях смертельной опасности смог правильно оценить обстановку и переместить подчиненных в бомбоубежище.

В то же время сам он выдвинулся на боевую позицию, чтобы освободить товарища из-под завалов. Он оказал ему первую помощь и эвакуировал в медучреждение.