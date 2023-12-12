Химическое судно Норвегии загорелось после удара ракеты в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы заявляли, что будут топить все израильские суда и те, которые направляются в порты Израиля.

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В Красном море на норвежском химическом танкере Strinda произошел пожар. Причиной возгорания стала крылатая ракета, выпущенная хуситами из Йемена в момент прохождения через Баб-эль-Мандеб. Об этом сообщает Центральное командование США в социальной сети X.

Судно предназначено для перевозки опасных химических веществ. Уточняется, что экипаж не пострадал.

Йемен уже заявлял и предпринимал попытки атаки ракетами или беспилотниками кораблей в Красном море с целью поддержки палестинских группировок в секторе Газа. Так, под удары ранее попадали и американские корабли, и израильские.

Перехваты происходят на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.