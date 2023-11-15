Эсминец США сбил йеменский дрон в Красном море

Перехваты происходят на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

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Американский эсминец Thomas Hudner открыл огонь и сбил беспилотный летательный аппарат Йемена. Инцидент произошел в Красном море. В результате дрон был уничтожен. Ни корабль, ни военнослужащие США не пострадали. Нес ли какие-то вооружения БПЛА пока неизвестно, передает ТАСС.

Перехваты происходят на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Йемен уже предпринимал попытки атаки кораблей в Красном море, с целью поддержки палестинских группировок в секторе Газа.

Атаке йеменскими мятежниками-хуситов «Ансар Аллах»подвергались и некоторые военные объекты армии Израиля.