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Al Hadath: йеменские хуситы захватили судно Израиля Galaxy Leader в Красном море

Ирина Егорова
17:25 19.11.2023
По информации телеканала, на борту находятся 22 человека, но граждан Израиля там нет.
Al Hadath: йеменские хуситы захватили судно Израиля Galaxy Leader в Красном море
© Фото: Nils Kramer, imageBROKER.com, Global Look Press
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Йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе Красного моря израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает телеканал Al Hadath. По информации телеканала, на борту находятся 22 человека, но граждан Израиля там нет.

Официальный представитель израильской армии Авичай Адраи в своем аккаунте X расценил произошедшее, как «серьезный инцидент на глобальном уровне».  

Йемен уже заявлял и предпринимал попытки атаки ракетами или беспилотниками кораблей в Красном море, с целью поддержки палестинских группировок в секторе Газа. Перехваты происходят на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа. 

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