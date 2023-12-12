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ЧТК: генштаб Чехии призвал к «запугиванию России»

Ирина Егорова
07:30 12.12.2023
При этом глава генштаба призвал продолжать помогать Украине, которая, по его мнению, «покупает время» для Европы.
ЧТК: генштаб Чехии призвал к «запугиванию России»
© Фото: Deng Yaomin, XinHua, Global Look Press
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Избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания, считает начальник генштаба Чехии Карел Ржегка.

«Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации - они должны увидеть, что это действительно бесполезно», - передает его слова информагентство ЧТК (Чешское телевидение). 

Ржегка также отметил, что «война с Россией» не является невообразимой, хоть и неправдоподобна в настоящий момент и она может произойти из-за нежелательной эскалации.

В то же время глава генштаба призвал продолжать оказывать помощь Украине, так как , «Украина выигрывает время» для Европы и удерживает Россию от наших границ».

По мнению чешского лидера Петра Павела, Россия является угрозой номер один для европейской безопасности, и поэтому страны ЕС должны «реалистично готовиться к такой угрозе». 

Ранее он подчеркивал, что коллективный Запад не сдержал данных Украине обещаний по поводу поставок оружия. Колебания со стороны некоторых европейских стран относительно поставок оружия создают неблагоприятную для продолжения контрнаступления ситуацию, полагает Петр Павел. 

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