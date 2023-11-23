Blesk: президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности
Армии стран Евросоюза готовятся к войне на территории Европы - «конфликту высокой интенсивности». Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на встрече с коллегами из Словакии, Венгрии и Польши в рамках «Вышеградской четверки», сообщает Blesk.
«Все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», - отметил чешский лидер.
Он пояснил, что считает Россию угрозой номер один для европейской безопасности, и поэтому страны ЕС должны «реалистично готовиться к такой угрозе».
«Все армии серьезно относятся к ней», - подчеркнул Павел.
Ранее сообщалось об инициативе Чехии закрыть внутренние и внешние границы Евросоюза для безвизового посещения российскими дипломатами - предлагается выдавать сотрудникам дипмиссий визы с правом посещения отдельных стран ЕС.