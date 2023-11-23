В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Blesk: президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности

Ирина Елагина
09:11 23.11.2023
Чешский лидер сделал заявление об угрозе военного конфликта в Европе на встрече «Вышеградской четверки».
Blesk: президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности
© Фото: IMAGO, Florian Gaertner, photothek, Globallookpress
Читайте нас на:

Армии стран Евросоюза готовятся к войне на территории Европы - «конфликту высокой интенсивности». Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на встрече с коллегами из Словакии, Венгрии и Польши в рамках «Вышеградской четверки», сообщает Blesk.

«Все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», - отметил чешский лидер.

Он пояснил, что считает Россию угрозой номер один для европейской безопасности, и поэтому страны ЕС должны «реалистично готовиться к такой угрозе».

«Все армии серьезно относятся к ней», - подчеркнул Павел.

Ранее сообщалось об инициативе Чехии закрыть внутренние и внешние границы Евросоюза для безвизового посещения российскими дипломатами - предлагается выдавать сотрудникам дипмиссий визы с правом посещения отдельных стран ЕС.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:42 В стране и мире
Журналист «России 24» Максудов скончался в результате ранения от удара ВСУ
08:03 В стране и мире
Девять эвакуированных из Газы россиян и членов их семей были госпитализированы
07:50 В стране и мире
Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ опустилась до минимума 2007 года
06:51 Армия
Видео
Военные медики показали работу терапевтического госпиталя в зоне СВО
06:35 В стране и мире
ФБР признало взрыв на границе США и Канады результатом ДТП
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.