Blesk: президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности

Чешский лидер сделал заявление об угрозе военного конфликта в Европе на встрече «Вышеградской четверки».

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Армии стран Евросоюза готовятся к войне на территории Европы - «конфликту высокой интенсивности». Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на встрече с коллегами из Словакии, Венгрии и Польши в рамках «Вышеградской четверки», сообщает Blesk.

«Все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», - отметил чешский лидер.

Он пояснил, что считает Россию угрозой номер один для европейской безопасности, и поэтому страны ЕС должны «реалистично готовиться к такой угрозе».

«Все армии серьезно относятся к ней», - подчеркнул Павел.

Ранее сообщалось об инициативе Чехии закрыть внутренние и внешние границы Евросоюза для безвизового посещения российскими дипломатами - предлагается выдавать сотрудникам дипмиссий визы с правом посещения отдельных стран ЕС.