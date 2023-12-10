Блинкен объяснил, почему США выступают против прекращения огня в Газе
США выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как до победы над движением ХАМАС, такое решение «увековечит» существующие проблемы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», - сказал Блинкен.
Он напомнил, что США поддерживают кратковременные гуманитарные паузы для обмена пленными и завоза помощи. Кроме того, по словам Блинкена, войну можно было бы остановить «уже завтра» в случае капитуляции ХАМАС.
Ранее США заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в Газе. Среди причин - отсутствие в документе осуждения действий боевиков ХАМАС 7 октября и формулировки , подтверждающей предоставление доступа МККК к заложникам.
Турецкий лидер Эрдоган осудил позицию США, отметив, что на Ближнем Востоке невозможен справедливый мир из-за США.