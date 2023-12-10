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Блинкен объяснил, почему США выступают против прекращения огня в Газе

Алина Луговая
21:03 10.12.2023
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, прекращение огня в секторе Газа до победы над ХАМАС только «увековечит» имеющиеся проблемы.
Блинкен объяснил, почему США выступают против прекращения огня в Газе
© Фото: Sina Schuldt dpa Globallookpress
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США выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как до победы над движением ХАМАС, такое решение «увековечит» существующие проблемы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. 

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», - сказал Блинкен.

Он напомнил, что США поддерживают кратковременные гуманитарные паузы для обмена пленными и завоза помощи. Кроме того, по словам Блинкена, войну можно было бы остановить «уже завтра» в случае капитуляции ХАМАС.

Ранее США заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в Газе. Среди причин - отсутствие в документе осуждения действий боевиков ХАМАС 7 октября и формулировки , подтверждающей предоставление доступа МККК к заложникам. 

Турецкий лидер Эрдоган осудил позицию США, отметив, что на Ближнем Востоке невозможен справедливый мир из-за США.

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