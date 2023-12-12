Жога рассказал, почему решился обратиться к Путину с вопросом о выборах

Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году, в ходе церемонии вручения военнослужащим медалей «Золотая Звезда».

© Видео: pushilindenis, Telegram © Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал, как общество Героев России на церемонии награждения в Георгиевском зале Кремля и сама атмосфера торжественного мероприятия придали ему сил, чтобы обратиться к Владимиру Путину с просьбой участвовать в выборах в 2024 году.

«Нет никого, кто мог бы возглавить большую страну и довести все это (СВО. - Прим. ред.) до логического завершения... Попав в Георгиевский зал на это мероприятие, награждение ребят, Героев Российской Федерации, я был в окружении 250 человек... И наверное, вот эта атмосфера мне придала сил», - приводит Радио Sputnik слова Жоги.

Согласие Путина участвовать в выборах дает надежду, что цели спецоперации будут достигнуты, а сама она будет доведена до конца, заметил председатель Народного совета ДНР.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что заявление Путина об участии в выборах не было заготовкой. Ему задали вопрос, на который он ответил, и это было спонтанно, уточнил представитель Кремля.