«Финансовая красная черта»: политолог Станкевич о визите Зеленского в США

По словам эксперта, встреча состоится за два дня до «финансовой красной черты» Украины. Стороны будут обсуждать нужды Украины.

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Предстоящая встреча президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме, которая запланирована на 12 декабря, будет носить лоббистский характер, считает политолог Сергей Станкевич. По мнению эксперта, тема визита Зеленского вполне очевидна, так как она произойдет в преддверии окончания срока принятия решения по выделению спецпакета помощи Украине, передает «360».

«Дело в том, что 14 декабря - последний день, когда конгресс сам может принять решение о выделении специального пакета помощи Украине. Буквально за два дня до финансовой красной черты Зеленский будет в Вашингтоне», - отметил Станкевич.

По словам эксперта, это будет «последняя попытка ударного тандема Байден - Зеленский надавить на конгресс».

Ранее появилась информация, что украинские власти пытаются организовать прямой разговор бывшего американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, потому что экс-президент США фактически контролирует палату представителей конгресса, которая блокирует выделение средств Киеву.

Некоторые западные СМИ считают, что целью визита Зеленского является желание Украины попасть на «первые полосы» мировой прессы. В Белом доме также отмечают, что после визита Зеленского всегда возрастает поддержка Украины в Штатах.