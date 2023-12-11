Необходимость замены обусловлена неудачами на поле боя, беспредельной коррупцией и утратой Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона.

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о том, что на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Она обусловлена неудачами на поле боя, беспредельной коррупцией и утратой Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона. Также на Западе считают, что Зеленский слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны до победного конца.

«На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца. В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного "замораживания" конфликта», - говорится в пресс-релизе СВР.

Среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе называют кандидатуры главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, Алексея Арестовича*, Виталия Кличко.

Согласно социологическому опросу, украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. Доверие к Залужному составляет 82%, а к Зеленскому - 72%. Однако главком ВСУ еще никак не заявлял о своих президентских амбициях.

* Алексей Арестович включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.