Финляндия планирует открыть три КПП на границе с Россией в декабре

Планируется открытие трех пограничных пунктов на восточной границе Финляндии в ночь на 14 декабря.

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Правительство Финляндии планирует в декабре открыть три пограничных пункта на границе с Россией: Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Окончательное решение будет принято сегодня на внеочередном заседании Правительственного совета. Об этом передает газета Ilta-Sanomat.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии - Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра», - говорится в публикации.

Ожидается, что КПП будут открыты в ночь со среды, 13 декабря, на четверг, 14 декабря, передает Life. Объясняется, что в первую очередь это делается для того, чтобы финские граждане и дипломаты получили полную возможность пересекать границу.

В публикации отмечается, что полное открытие границы с Россией было бы возможно, если бы у финской стороны было больше возможностей контролировать количество прибывающих мигрантов.

Ранее стало известно о намерении правительства Финляндии постепенно открывать восточную границу.

С четверга, 30 ноября, властями Финляндии были закрыты все сухопутные КПП на границе с Россией до 13 декабря. К данному моменту единственным сообщением между двумя странами по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.