Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией до 13 декабря

С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был «Райя-Йосепи», расположенный в Арктике.

© Фото: IMAGOEmmi Korhonen, Global Look Press

Правительство Финляндии закрыла все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией до 13 декабря. Последний из восьми погранпереходов - КПП «Райя-Йосепи», расположенный в Арктике - работал с 24 ноября, в ночь на 30 ноября он тоже закрылся.

Решение о закрытии сухопутной границе было принято кабмином Финляндии 28 ноября и сегодня вступило в силу фактически.

«С 30 ноября 2023 года больше нельзя будет подать заявление о предоставлении международной защиты в пунктах пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией. На внешних границах Финляндии подать заявку на получение международной защиты можно будет только в открытых пунктах пересечения границы для воздушного и морского сообщения», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Финляндии.

Уточняется, что гражданам Финляндии также придется пользоваться открытыми пунктами пересечения границы.

Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала, уточняет таможня Финляндии.

Власти Финляндии считают, что данные ограничения позволят сократить рост уровня миграции в стране и восстановить общественный порядок. Граждане третьих стран - Сомали, Йемена, Сирии и других - без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.