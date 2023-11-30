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Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией до 13 декабря

Ирина Егорова
00:40 30.11.2023
С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был «Райя-Йосепи», расположенный в Арктике.
Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией до 13 декабря
© Фото: IMAGOEmmi Korhonen, Global Look Press
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Правительство Финляндии закрыла все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией до 13 декабря. Последний из восьми погранпереходов - КПП «Райя-Йосепи», расположенный в Арктике - работал с 24 ноября, в ночь на 30 ноября он тоже закрылся.

Решение о закрытии сухопутной границе было принято кабмином Финляндии 28 ноября и сегодня вступило в силу фактически.

«С 30 ноября 2023 года больше нельзя будет подать заявление о предоставлении международной защиты в пунктах пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией. На внешних границах Финляндии подать заявку на получение международной защиты можно будет только в открытых пунктах пересечения границы для воздушного и морского сообщения», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Финляндии. 

Уточняется, что гражданам Финляндии также придется пользоваться открытыми пунктами пересечения границы.

Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала, уточняет таможня Финляндии.

Власти Финляндии считают, что данные ограничения позволят сократить рост уровня миграции в стране и восстановить общественный порядок. Граждане третьих стран - Сомали, Йемена, Сирии и других - без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.

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