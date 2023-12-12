Россия ратифицировала протокол с Белоруссией о «региональной группировке»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, согласно которому вводится термин «функционирование региональной группировки» в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Данным документом будут регулироваться порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, а также моменты реализации двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Также Путин ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о создании учебно-боевых центров.

Напомним, сейчас действует российско-белорусская региональная группировка войск, а также ведется боевое слаживание частей из РФ. Кроме того, в конце прошлого года Владимир Путин объявил о создании единого оборонного пространства с Белоруссией.

Глава государства отметил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование.

В Минобороны Белоруссии уже заявляли, что региональная группировка войск создана для укрепления и защиты границы, снижения военной активности в приграничных с республикой районах.