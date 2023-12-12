Путин подписал соглашение о российско-белорусских учебно-боевых центрах

Соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 года.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно тексту закона, соглашение было подписано в белорусской столице 28 марта 2023 года. Документ предполагает, что учебно-боевые центры будут использоваться для совместной подготовки военнослужащих ВС России и Белоруссии, отработки задач боевого дежурства на практике, а также повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Соглашение предусматривает, что военнослужащие Российской Федерации и Белоруссии будут обмениваться опытом в части боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Также отмечается, что боевую подготовку двух стран планируется унифицировать.

Кроме того, в документе говорится, что воинский контингент необходимым недвижимым имуществом бесплатно будет обеспечивать принимающая сторона.

Ранее соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах ратифицировала Государственная дума России. В октябре на утверждение его внес глава государства Владимир Путин.