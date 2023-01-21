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Экс-советник главы офиса президента Украины Арестович заговорил о поражении Киева

Игнат Далакян
20:16 21.01.2023
По словам Арестовича, еще с 2014 года стало понятно, что Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией.
Экс-советник главы офиса президента Украины Арестович заговорил о поражении Киева
© Фото: Evgen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress
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Украина не сможет одержать победу в конфликте с Российской Федерацией. Об этом заявил в своем интервью экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», - сказал бывший глава президента Украины в интервью, опубликованном на своем Youtube-канале.

Арестович добавил, что следует прислушаться к оценке польского президента Анджея Дуды о том, что даже вопрос о выживании Украины как государства остается неизвестным. Согласно словам украинского политика, на Украине на данный момент ведется борьба за власть, которая приведет к поражению в кратчайшие сроки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на слова Владимира Зеленского заявил, что чем раньше киевский режим откажется от всего антироссийского, тем лучше будет для Украины. По словам официального представителя Кремля, чем раньше на Украине учтут требования РФ, тем быстрее украинский народ страны сможет начать восстановление.

До этого помощник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Арестович числится советником президента Украины Владимира Зеленского, однако, по его словам, он не является советником главы офиса Андрея Ермака.

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