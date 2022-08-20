Подоляк сообщил, что Арестович работает советником офиса Зеленского

При этом Михаил Подоляк указал, что Алексей Арестович не является советником главы офиса Ермака.

© Фото: O_Arestovich_official Telegram

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Алексей Арестович числится советником офиса президента Украины Владимира Зеленского. Однако, по его словам, он не является советником главы офиса Андрея Ермака.

«Он (Арестович - прим. ред.) так много говорит, что мы сделали его советником всего офиса в целом. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник офиса президента Украины"). Каковым он официально и считается по должностному расписанию», - написал Подоляк у себя в Telegram.

Напомним, украинские СМИ сообщали, что имя Алексея Арестовича не значится в списках советников офиса президента Украины. По данным газеты, Арестовича не было в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса.