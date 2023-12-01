Ректор ГИТИС предположил, что для управления Мариинкой и ГАБТ создадут фонд

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Полтора года назад, в марте 2022 года, Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать над возрождением общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров, напомнил «Звезде» ректор ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский в связи с назначением художественного руководителя Мариинки гендиректором ГАБТ.

По его словам, уже тогда стоило бы подумать и сравнить, как это было до 1917 года и в какой форме это может быть возрождено сегодня.

«Сейчас раздаются самые невероятные предложения, и тем не менее, я так понимаю, что именно эти невероятные предположения и будут реализованы: создание некоего фонда - надстройки, через который пойдет финансирование двух театров, при сохранении каждым из них собственного юридического лица», - сказал Заславский.

Идея объединения театров на уровне руководства имеет практическую ценность, сказал ректор ГИТИС. Но с точки зрения творчества существование объединенной дирекции обедняет театры, если во главе стоит художник, а не менеджер.

«В данном случае я так понимаю, что Гергиев будет все-таки именно менеджером выступать, а не художественным руководителем, потому что и Урин был не художественным руководителем. Все-таки очень важно, чтобы ты в одном театре видел одни спектакли, в другом - другие, чтобы была художественная независимость и художественное многообразие. Вот это бы не потерять. Это то, что делало и делает неповторимым Мариинский театр. К сожалению, о сохранении оперной труппы Большого театра говорить чуть сложнее, а о балетной, конечно, о ее цельности и во многих случаях лидерстве, говорить сегодня по-прежнему справедливо», - сказал Заславский.

Накануне генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил коллективу театра о своем уходе. Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова представила сотрудникам ГАБТ Валерия Гергиева в качестве гендиректора Большого.