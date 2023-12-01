В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ректор ГИТИС предположил, что для управления Мариинкой и ГАБТ создадут фонд

Владимир Рубанов
19:42 01.12.2023
Идея объединения театров на уровне руководства имеет практическую ценность, сказал Григорий Заславский.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Andrey Arkusha Global Look Press
Читайте нас на:

Полтора года назад, в марте 2022 года, Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать над возрождением общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров, напомнил «Звезде» ректор ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский в связи с назначением художественного руководителя Мариинки гендиректором ГАБТ.

По его словам, уже тогда стоило бы подумать и сравнить, как это было до 1917 года и в какой форме это может быть возрождено сегодня.

«Сейчас раздаются самые невероятные предложения, и тем не менее, я так понимаю, что именно эти невероятные предположения и будут реализованы: создание некоего фонда - надстройки, через который пойдет финансирование двух театров, при сохранении каждым из них собственного юридического лица», - сказал Заславский.

Идея объединения театров на уровне руководства имеет практическую ценность, сказал ректор ГИТИС. Но с точки зрения творчества существование объединенной дирекции обедняет театры, если во главе стоит художник, а не менеджер.

«В данном случае я так понимаю, что Гергиев будет все-таки именно менеджером выступать, а не художественным руководителем, потому что и Урин был не художественным руководителем. Все-таки очень важно, чтобы ты в одном театре видел одни спектакли, в другом - другие, чтобы была художественная независимость и художественное многообразие. Вот это бы не потерять. Это то, что делало и делает неповторимым Мариинский театр. К сожалению, о сохранении оперной труппы Большого театра говорить чуть сложнее, а о балетной, конечно, о ее цельности и во многих случаях лидерстве, говорить сегодня по-прежнему справедливо», - сказал Заславский.

Накануне генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил коллективу театра о своем уходе. Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова представила сотрудникам ГАБТ Валерия Гергиева в качестве гендиректора Большого.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.