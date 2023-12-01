Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Большой и Мариинский театры объединять не будут, они сохранятся как самостоятельные театры.

Голикова в пятницу представила коллективу ГАБТ художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева в качестве гендиректора Большого. Во встрече также приняла участие министр культуры Ольга Любимова.

Пресс-служба правительства России 1 декабря сообщила, что распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина Гергиев назначен на должность директора Большого театра вместо покинувшего пост по собственному желанию Владимира Урина.

Гергиев назначен на эту должность сроком на пять лет. Накануне говорилось, что генеральный директор ГАБТ Владимир Урин сообщил коллективу театра о своем последнем рабочем дне.

Татьяна Голикова поблагодарила Владимира Урина за более чем десятилетнюю работу на посту руководителя Большого театра. Сотрудники выразили ему благодарность аплодисментами.