Злата из Козельска рассказала полиции, что похитители надели ей на голову мешок

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Похищенная школьница, восьмилетняя Злата из Козельска, рассказала сотрудникам полиции о том, как ее украли, когда она возвращалась домой из школы, говорится в сообщении МВД.

По словам ребенка, когда она вышла из школьного автобуса, ее встретили трое мужчин и женщина.

«Посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время», - рассказали в ведомстве.

Злоумышленники потребовали от матери девочки 1,5 миллиона рублей в криптовалюте в качестве выкупа за дочку. Тогда женщина пошла в полицию и рассказала о произошедшем.

Начались активные поиски с участием полиции, СК и поисковиков, губернатор Владислав Шапша заявил, что взял ситуацию на контроль. Исчезновение девочки освещали в социальных сетях и многих средствах массовой информации.

По информации следствия, подозреваемые испугались того, что история Златы получила такую огласку, поэтому ребенка отвезли в деревню в соседней Тульской области и высадили там на обочине.