Соседи рассказали о моменте исчезновения 8-летней школьницы в Козельске

Ранее сообщалось, что матери ребенка пришло сообщение с требованием о выкупе.

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Соседи пропавшей в Козельске восьмилетней девочки рассказали о вечере ее исчезновения, а также обратили внимание на проблему в городе, которая, по их мнению, подвергает опасности детей.

Момент исчезновения

По данным местных СМИ, Злата после школы решила покататься на горке вместе с другими детьми, о чем сообщила маме по телефону. С тех пор девочка исчезла и перестала выходить на связь.

Соседка по лестничной клетке рассказала, что часто видит, как ребенок возвращается домой, однако в тот день, 29 ноября, она у дома не появлялась. Позже мама спросила женщину, не видела ли она ребенка.

«Вчера я ее не видела. Мама спросила, видела ли я ее. А потом мама постучала ко мне и говорит: “Пропала Злата”», - рассказала она.

Полтора километра через гаражи и дорогу

Ежедневный путь маленькой Златы от школы до дома нельзя назвать простым. По словам знакомых семьи, школьный автобус высаживает детей на остановке, от которой им нужно пройти еще приблизительно полтора километра.

Жители жалуются на то, что маленьким школьникам, которые живут, в частности, на улице Гагарина, приходится идти мимо гаражей и даже по проезжей части.

«Как возможно ребенка высадить возле третьей школы, если ребенок живет на Гагарина? Это все равно идти по проезжей части, мимо гаражей. Гагарина находится на отшибе», - сказала подруга матери пропавшей девочки.

«Ребенок воспитанный, к чужому не пойдет»

По мнению знакомых семьи, школьница была воспитана так, что не могла пойти с незнакомцами.

«Ребенок очень хороший, воспитанный, она к чужому не подойдет. Они с моей дочкой шьют (одежду. - Прим. ред.) на кукол, почитают, во что-то поиграют, где-то возле дома побегают. Без спроса никуда не уйдет», - объяснила женщина.

Жители района заявляют, что и мать, и ребенок «хорошие», и девочка не могла убежать куда-либо без разрешения.

Напомним, ранее сообщалось, что похитители требуют от матери ребенка 1,5 миллиона рублей в качестве выкупа. Полиция и волонтеры ищут Злату, следователи и криминалист выясняют все обстоятельства пропажи. Губернатор Калужской области Владислав Шапша взял ситуацию под свой контроль.