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Расчеты ракетных систем С-300 ЗВО провели тренировку в Подмосковье

17:48 21.01.2023
Военнослужащие ЗВО отразили нападение условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет.
Расчеты ракетных систем С-300 ЗВО провели тренировку в Подмосковье
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Зенитная ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) провела в Подмосковье тренировку по отражению воздушных атак на административные, промышленные и военные объекты. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Согласно сообщению ведомства, батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Колонна зенитных ракетных систем вышла из-под атаки под прикрытием дымовой завесы и продолжила выполнение задачи.

Расчеты ЗРС развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. В ходе тренировки зенитчтики выполняли электронные пуски ракет при обнаружении целей, которые имитировали летательные аппараты и баллистические ракеты.

Всего в ходя тренировки было задействовано более 150 военнослужащих Западного военного округа и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили в Минобороны России.

Ранее мы показывали кадры уничтожения закрытых огневых позиций украинских националистов гаубицами «Мста-СМ2» Западного военного округа. Военнослужащие ВС РФ вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами по позициям противника на расстоянии более 20 километров.

Также Министерство обороны Российской Федерации рассказывало о сложностях работы ремонтников Западного военного округа в тыловой зоне специальной военной операции РФ на Украине. Ремонтники ЗВО выполняют восстановительные работы техники любой сложности, соблюдая все принципы маскировки в полевых условиях.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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