Армия Армия Армия

Ремонт любой сложности: как работают ремонтники ЗВО в тыловой зоне спецоперации

13:07 06.01.2023
В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры работы специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в тыловом районе зоны специальной военной операции на Украине в период новогодних праздников.

Военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО проводят бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники (ВВТ). Так, специалисты ремонтного батальона ЗВО развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Особый фокус внимания направлен на вопросы обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности, благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военных ремонтных подразделений.

Для поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок. Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:18 В стране и мире
Украинские боевики за 15 минут до режима тишины обстреляли Донецк
11:30 В стране и мире
Росавтодор: в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста
08:59 В стране и мире
Ночь перед Рождеством в Москве стала самой холодной с начала зимы
05:10 В стране и мире
Посол Антонов: США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
05:00 Армия
Видео
«Очень рада подаркам»: замминистра обороны Фомин исполнил мечту 4-летней Евы из Тюменской области
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.