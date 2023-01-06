Ремонт любой сложности: как работают ремонтники ЗВО в тыловой зоне спецоперации

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в тыловом районе зоны специальной военной операции на Украине в период новогодних праздников.

Военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО проводят бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники (ВВТ). Так, специалисты ремонтного батальона ЗВО развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Особый фокус внимания направлен на вопросы обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности, благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военных ремонтных подразделений.

Для поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок. Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.