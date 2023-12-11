В партии нового президента Аргентины допустили отказ от вступления в БРИКС

Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея планирует сблизиться с США, отказаться от песо в пользу доллара и легализовать продажу оружия.

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Аргентина после прихода к власти нового президента страны Хавьера Милея может отказаться от идеи стать частью БРИКС с января 2024 года, а также от поддержки отношений со представителями третьего мира. Об этом сообщила глава регионального отделения либертарианской партии «Свобода наступает» Сильвия Малфеси.

«Идея международных организаций очень хороша, как и сама идея глобализации. Но на мой взгляд, в случае, если одна страна находится в глубоком кризисе, а другая в ситуации экономической стабильности, идея союзничества слишком романтизирована», - сказал Малфеси.

Ожидается, что при руководстве Милея Аргентина направит свое внимание на США и Западную Европу. Поэтому, на инаугурацию было приглашено все правое крыло европейских элит, передают «Известия».

А вот с Россией Аргентина не планирует полностью разрывать отношения. Из нововведений новый лидер Аргентины Хавьер Милей хочет сблизиться с США и Израилем, отказаться от песо в пользу доллара и легализовать продажу оружия.

Согласно первому указу Милея, количество министерств в стране должно сократится до 9. По словам президента, страна находится в глубоком кризисе - «уровень износа» охватывает все сферы общественной жизни, включая здравоохранение, безопасность и инфраструктуру.

Напомним, либертарианец Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины. Ранее на выборах он одержал победу, получив 55,69% голосов избирателей.