Критик Буланов рассказал о «разношерстной и противоречивой» эпохе Урина в ГАБТ

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Репертуар Большого театра в годы руководства Владимира Урина был очень неоднозначным, крайне разношерстным, заявил «Звезде» музыкальный критик Сергей Буланов. С одной стороны, были ветхие спектакли, такие как «Царская невеста», «Борис Годунов», восстановленные из далеких советских времен.

С другой - появились прогрессивные спектакли. На счету Урина копродукция с европейскими театрами - такими как Метрополитен-опера и Английская национальная опера, спектакли «Билли Бад», «Саломея», «Путешествие в Реймс». Были собственные эксклюзивы - например, мощный и очень высоко оцененный «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова.

«При этом существовали спектакли, о которых приходилось бесконечно спорить. Например, “Евгения Онегина” в легендарной постановке Дмитрия Чернякова заменили на того же “Онегина” Чайковского, постановку Евгения Арье. Где были нелепые гуси на сцене, странная зеленая трава...» - рассказал критик.

В труппе Большого театра сейчас нет звезд, отметил Буланов. С другой стороны, на сцене Большого театра стали появляться крупные отечественные певцы - Дмитрий Корчак, Венера Гимадиева, пела Анна Нетребко.

«Суть вот в чем. Очень много проблем и в Большом театре, и в Мариинском. Такие как отсутствие долгосрочного планирования. Многие зрители не знают зачастую, на каких артистов они покупают билеты. И там, и здесь на оперные и балетные премьеры состав вывешивается буквально накануне. Бывает, что утром в день премьеры мы узнаем, кто будет петь и танцевать», - сказал Буланов.

Разношерстный и противоречивый мир Большого театра - это характеристика того, какой была эпоха Урина, сказал критик. Например, он присоединил Камерный театр Покровского, который стал Камерной сценой Большого. Многие спорили и жалели, что так происходит, но Камерный ни финансово, ни художественно не мог продолжать самостоятельное существование, и Большой театр во главе с Уриным фактически его спас. Сейчас планируется его ремонт. В Калининграде строится филиал ГАБТ.

За годы руководства Большим театром Урина было много хорошего, сказал критик.

«Нельзя здесь говорить однозначно. Например, в ГАБТ есть грандиозная молодежная оперная программа. Это главная вокальная кузница талантов во всем мире. В России особенно, но мы и экспортируем певцов на весь мир. Это тоже заслуга Урина в существенной степени», - сказал Буланов.

Накануне генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил коллективу театра о своем уходе. Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова представила сотрудникам ГАБТ Валерия Гергиева в качестве гендиректора Большого. Он в то же время останется художественным руководителем Мариинского театра.