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Сыщики задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы в Козельске

Анна Назайкина
11:22 01.12.2023
Сейчас на причастность к преступлению проверяют троих мужчин и женщину.
Сыщики задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы в Козельске
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Сыщики задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители всю ночь занимались поимкой злоумышленников, их удалось схватить сегодня утром в деревне Касьяново.

«На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина», - сказала Волк.

В минувшую среду, 29 ноября, Злата Липовая не вернулась домой после школы. Она отпросилась у мамы покататься на горке с ребятами, а после перестала выходить на связь. Позже матери девочки пришло сообщение с требованием о выкупе.

Этой ночью школьница нашлась в Тульской области. Ребенка на обочине увидели неравнодушные люди, позже ее передали маме. В Следственном комитете «Звезде» рассказали, что с девочкой все в порядке, ее здоровью ничего не угрожает.

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