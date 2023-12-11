Великобритания передаст Киеву два минно-поисковых корабля класса Sandown

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Великобритания передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown. Об этом говорится в сообщении британского министерства обороны.

Министр обороны Грант Шэппс объявит о закупке Украиной двух противоминных судов класса Sandown (MCMV) через UK Export Finance (экспортно-кредитное агентство Великобритании), говорится в сообщении.

Помимо этого, в Лондоне заявили, что Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять Киеву корабли и транспортные средства. В состав коалиции войдут страны, желающие оказывать Украине военно-морскую помощь.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс обсуждал с Владимиром Зеленским возможность отправки флота Соединенного Королевства на Черное море с целью защиты от России, сообщала Telegraph.

В 2021 году Великобритания вывела из состава флота два минных тральщика класса Sandown и объявила, что их передадут ВМС Украины. Это были два корабля Ramsey и Blyth, которые прослужили на флоте в Соединенном Королевстве более 20 лет.

Последний корабль класса Sandown был спущен на воду в 2001 году.