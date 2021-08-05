ВМС Великобритании отдадут Украине два снятых с вооружения корабля

В Королевских военно-морских силах Великобритании заявили, что два их минных тральщика сняты с вооружения и будут переданы в ведение ВМС Украины. Это два корабля Ramsey и Blyth, которые прослужили на флоте в Соединенном Королевстве более 20 лет.

«Blyth и Ramsey обретут новую жизнь на Черном море. Когда дальнейшая работа будет закончена на обоих кораблях, они будут направлены в украинские ВМС», - говорится в заявлении ВМС Великобритании.

Указано, что передаваемые Украине тральщики участвовали в операциях Великобритании или НАТО на Ближнем Востоке, а также в водах к северу от Европы и Средиземного моря. На их место в британском флоте придут беспилотные автономные системы.