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ВМС Великобритании отдадут Украине два снятых с вооружения корабля

Валентина Пескова
06:24 05.08.2021
Минные тральщики находились на вооружении британских ВМС более 20 лет и принимали участие в операциях Великобритании и НАТО.
ВМС Великобритании отдадут Украине два снятых с вооружения корабля
© Фото: royalnavy.mod.uk
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В Королевских военно-морских силах Великобритании заявили, что два их минных тральщика сняты с вооружения и будут переданы в ведение ВМС Украины. Это два корабля Ramsey и Blyth, которые прослужили на флоте в Соединенном Королевстве более 20 лет.

«Blyth и Ramsey обретут новую жизнь на Черном море. Когда дальнейшая работа будет закончена на обоих кораблях, они будут направлены в украинские ВМС», - говорится в заявлении ВМС Великобритании.

Указано, что передаваемые Украине тральщики участвовали в операциях Великобритании или НАТО на Ближнем Востоке, а также в водах к северу от Европы и Средиземного моря. На их место в британском флоте придут беспилотные автономные системы.

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