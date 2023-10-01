Telegraph: Шаппс обсудил с Зеленским отправку флота Британии на Черное море

Великобритания может отправить свои корабли на Черное море с целью защиты от России.

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Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс обсуждал с Владимиром Зеленским возможность отправки флота Соединенного Королевства на Черное море с целью защиты от России. По словам Шаппса, страна таким образом может помочь Украине.

«Британия - военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что воды (Черного моря. - Прим. ред.) являются международными», - цитирует Telegraph слова главы МО.

В публикации издания уточняется, что отправка британского флота означала бы эскалацию конфликта. Подобные заявления свидетельствуют о том, что правительство Королевства перестало избегать публичного обсуждения своего военного вмешательства.

Ранее обозреватель Forbes заявил, что советские вертолеты и корабли, работающие в паре в Черном море могут быть эффективны в борьбе с дронами ВСУ. Они способны уничтожать их до проникновения на стоянки российского флота.