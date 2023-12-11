МИД РФ: более 1050 россиян были эвакуированы из Газы через КПП «Рафах»

Накануне в Москву на спецборту МЧС были доставлены еще сто россиян и членов их семей.

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По сообщению МИД РФ, к данному моменту из сектора Газа были вывезены более 1050 россиян, они были доставлены на территорию пограничного Египта через КПП «Рафах».

«Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход "Рафах" удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1 050 соотечественников», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что накануне в Москву из Каира прибыл спецборт МЧС с очередной группой россиян в составе ста человек - в том числе члены их семей. В столичном аэропорту Домодедово их встретила выездная группа МИД, им была оказана необходимая помощь по прохождению пограничного и миграционного контроля.

В ведомстве добавили, что российские дипломатические представительства в Израиле, Египте и Палестине продолжают принимать необходимые меры по дальнейшей эвакуации граждан.

Сегодня посол РФ в Израиле Анатолий Викторов также объявил о планах Москвы завершить в ближайшее время эвакуацию россиян из Газы. По его словам, еще предстоит доставить в Россию несколько десятков граждан и членов их семей.