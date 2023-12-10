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Спецборт МЧС с сотней эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в Москву

Никита Черненко
08:40 10.12.2023
Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта были вывезены 1051 человек.
Спецборт МЧС с сотней эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в Москву
© Фото: МЧС РФ
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Спецборт МЧС РФ доставил из Египта в Москву 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 11-й борт ведомства прибыл из Каира в аэропорт Домодедово, где специалисты оказали необходимую помощь эвакуированным через КПП «Рафах» россиянам.

«Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыли уже 1051 человек, из них 473 ребенка», - говорится в заявлении МЧС.

Это не первый спецборт МЧС, который на этой неделе доставляет эвакуированных из сектора Газа россиян. Ранее ведомственный самолет Ил-76 привез 68 граждан РФ и их близких, прибывшим на месте оказали необходимую помощь, выдали предметы первой необходимости и теплую одежду.

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