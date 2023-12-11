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Россия намерена на днях завершить эвакуацию граждан из сектора Газа

Максим Крюков
12:38 11.12.2023
По словам посла РФ в Израиле, в настоящее время на рассмотрении всех заинтересованных сторон находятся несколько десятков российских граждан и их родственников.
Россия намерена на днях завершить эвакуацию граждан из сектора Газа
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва планирует в ближайшие дни закончить массовую эвакуацию граждан РФ из сектора Газа.

Он также рассказал, что на территорию России были доставлены более тысячи российских граждан и палестинцев, еще несколько десятков предстоит вывезти.

«На рассмотрении всех заинтересованных сторон находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеюсь, буквально на днях массовую эвакуацию из сектора Газа (получится. - Прим. ред.) завершить», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Викторов отметил, что российская сторона плотно взаимодействует по данному вопросу с Израилем, Египтом и представителями Палестины.

Накануне стало известно, что спецборт МЧС России доставил из Египта в Москву 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. В чрезвычайном ведомстве отметили, что самолет прибыл из Каира в аэропорт Домодедово, где специалисты оказали необходимую помощь гражданам РФ.

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