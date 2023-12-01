Свыше двух тысяч фур застряли на границе Польши и Украины из-за забастовки

Если до забастовки польских перевозчиков через отдельные КПП на границе с Украиной проезжали свыше тысячи фур, то теперь - не более полутора сотен.

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Около 2 100 грузовиков скопились на украино-польской границе из-за забастовки польских перевозчиков. Автомобили стоят на выезд из Польши, уточнил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«По состоянию на сегодняшнее утро, согласно информации от польских коллег, в сторону Украины в очередях находятся около 2,1 тыс. транспортных средств», - сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

До начала забастовки границу на контрольно-пропускном пункте «Ягодин - Дорохуск» пересекали 1,2 тысячи грузовиков, сейчас - 120-140 фур. На других КПП ситуация аналогичная, уточнил Демченко. Поляки заблокировали четыре пропускных пункта на границе с Украиной и требуют отменить льготы, предоставленные властями ЕС украинцам, и восстановить прежний порядок лицензирования.

С конца ноября к перевозчикам присоединились польские фермеры. Переговоры с бастующими ни к чему не привели. В очередях уже умерли два украинских водителя.