Bloomberg: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

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Польские фермеры могут присоединиться к забастовке дальнобойщиков у погранперехода в Медыке. Таким образом, еще один погранпереход между Украиной и Польшей может оказаться заблокирован, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на одного из организаторов Лукаша Мартына.

«Примерно 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют выйти на трехдневный протест на пограничном переходе в Медыке в четверг», - цитирует его слова агентство.

Это будет уже четвертый пропускной пункт на границе Украины и Польши, который оказался заблокирован из-за забастовки. По мнению агентства, это препятствует поставкам гуманитарной помощи на Украину.

Протесты продолжаются уже две недели, в связи с этим более 20 тысяч машин застряли на польско-украинской границе. На Украине забастовку назвали катастрофой, поскольку перевозчикам приходится въезжать в Европу по длинным маршрутам через Румынию и Венгрию.

Протесты начали местные дальнобойщики, которые были не согласны с допуском в Польшу грузовиков без специальных разрешений. По их мнению, действующее правительство готово «отдать последнюю рубашку Киеву», оставив ни с чем самих жителей Польши.