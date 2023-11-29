Кулеба сравнил западных союзников Украины со стадом слонов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры не склоняют Киев к переговорам с Москвой.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что западные союзники продолжат поддерживать официальный Киев. По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, иностранных партнеров можно сравнить со слонами, которые «будут защищать Украину, считая ее членом своего стада».

«Если вы член стада, другие слоны всегда вас защищают. Мы - члены стада, поэтому слоны будут защищать нас», - заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Также Дмитрий Кулеба отверг предположения о том, что коллективный Запад будет склонять Украину к мирным переговорам с Россией. По мнению министра иностранных дел, он не чувствует никакого давления со стороны союзников по этому поводу.