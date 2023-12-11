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Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради выполнения условий ЕС

Максим Крюков
13:53 11.12.2023
По словам Дмитрия Кулебы, если Киеву говорят сделать что-то и Украина это делает, это должно быть отмечено как результат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bernd Elmenthaler, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Киев готов «попрыгать и сплясать» ради выполнения условий Европейского союза по членству в объединении. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, почему в Киеве уверены, что достигнутые реформы достаточны, чтобы удовлетворить запросы Венгрии.

При этом глава МИД Украины отметил, что «нужно играть честно».

«Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат», - добавил Кулеба, выступая перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

В конце ноября глава украинского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что страны Запада продолжат поддерживать Киев. По его словам, иностранных партнеров можно сравнить со слонами, которые «будут защищать Украину, считая ее членом своего стада». Кулеба также заявил, что западные партнеры не склоняют Киев к переговорам с Москвой.

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