Написанием истории спецоперации занялись в Минобрнауки РФ

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Минобрнауки РФ сформировало рабочую группу, которая будет заниматься написанием истории спецоперации, рассказал директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

Об этом он сообщил в ходе заседания круглого стола Российского исторического общества, которое было посвящено изучению пропаганды Киева.

«В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО», - добавил Петров.

Со слов Петрова, работой руководит заместитель главы ведомства Константин Могилевский. В РАН считают, что в скором времени начнется сбор материалов и написание истории.

В августе стало известно, что в ЕГЭ по истории добавили вопросы по специальной военной операции. Ранее «Звезда» показывала, как выглядит новый учебник по этому предмету для старшеклассников, в частности, в нем появился раздел о СВО.