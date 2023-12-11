Мурашко подарит мальчику из ДНР микроскоп в рамках акции «Елка желаний»

Благотворительная акция проходит с 2018 года, в ней в том числе принимает участие президент России Владимир Путин - в этом году он исполнит мечты троих детей.

© Видео: t.me/minzdrav_ru © Фото: minzdrav_ru, Telegram

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнит новогоднее желание мальчика Егора из Горловки Донецкой Народной Республики в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

Егору восемь лет, и он мечтает о микроскопе.

«У нас в Донецке есть медицинский вуз, где мы готовим врачей, у нас есть медицинские колледжи, и я думаю, что Егор, получив микроскоп, может быть, выберет впоследствии специальность медицинского работника», - сказал глава Минздрава.

В Минздраве уточнили, что в рамках акции уже были исполнены мечты около 107 тысяч детей и пожилых людей со всей России.

Ежегодная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года, в том числе в ней традиционно принимает участие президент России Владимир Путин - в этом году он исполнит мечты троих детей. Президент снял открытки с желаниями детей с елки в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

По словам, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, этот марафон добрых дел объединил наше общество и стал неотъемлемой частью жизни россиян.