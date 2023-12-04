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Вице-премьер РФ Голикова раскрыла, что ей выпало исполнить в рамках акции «Елка желаний»

Алина Луговая
17:24 04.12.2023
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила популярность «Елок желаний» в разных организациях по всей стране.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала «Звезде», какое желание ей попалось в рамках акции «Елка желаний».

«У меня это девочка Соня из Свердловска. Попросила розовый велосипед», - поделилась Голикова.

По словам вице-премьера РФ, «Елка желаний» объединила общество и стала неотъемлемой частью нашей жизни.

«Мне кажется, что у нас вообще теперь нет равнодушных и все активно в своих организациях устраивают "Елку желаний". Это стало не просто акцией», - добавила вице-премьер РФ

«Елка желаний» - ежегодный марафон добрых дел. За пять лет существования акции желания исполнились почти у 60 тысяч детей со всей России.

В акции принимает участие и президент России Владимир Путин. В начале года он созвонился с 7-летним Давидом, мечтавшим побывать в Военной академии ВС РФ. Как и полагается, мечта была исполнена. 

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