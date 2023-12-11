В Северодвинске приняли в состав ВМФ АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III»

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ РФ атомных подводных крейсеров «Красноярск» и «Император Александр III». Для этого он лично прибыл в Северодвинск Архангельской области.

Также в церемонии участвовал главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.

Обе подлодки успешно прошли государственные испытания. Владимир Путин в ходе церемонии подчеркнул, что ракетоносцы «Красноярск» и «Император Александр III» не имеют себе равных.

Президент добавил, что работа по повышению военно-морской мощи России будет продолжена. Планы по строительству подводных и надводных кораблей будут реализованы. Россия укрепит свои позиции в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, Балтийском и Каспийском морях, а также в важнейших стратегических районах Мирового океана.

В качестве примера Путин сообщил, что сейчас строятся еще пять АПЛ проекта «Ясень-М».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.