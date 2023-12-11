Путин заявил, что сейчас строятся еще пять АПЛ проекта «Ясень-М»

Атомная подводная лодка «Архангельск» при этом находится на завершающем этапе постройки.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас в России строятся еще пять атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Об этом глава Российского государства сообщил в ходе посещения предприятия «Севмаш» в Северодвинске.

Президент отметил, что атомная подводная лодка «Архангельск» при этом находится на завершающем этапе постройки. В Северодвинске Путин участвует в церемонии принятия атомной подлодки стратегического назначения «Император Александр III» проекта «Борей-А» и многоцелевой атомной подлодки «Красноярск» проекта «Ясень-М».

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - это проект 885 «Ясень-М». Подводные лодки проекта - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. На их вооружении находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс».

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.