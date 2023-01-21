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Премьер ЦАР Молуа заявил о намерении развивать с РФ сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

Марина Крижановская
11:58 21.01.2023
В области сельского хозяйства африканская республика хотела бы при поддержке российской стороны провести механизацию сельского хозяйства.
Премьер ЦАР Молуа заявил о намерении развивать с РФ сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Центральноафриканская республика (ЦАР) намерена усилить сотрудничество с Российской Федерацией в нескольких отраслях. В частности, африканская страна хотела бы обмена опытом с Россией для развития пилотных проектов в сфере АПК (агропромышленного комплекса).  

Помимо этого, республика заинтересована в развитии проектов в энергетической области, инфраструктуры и сельского хозяйства. Информацией в беседе с РИА Новости поделился премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

«Сегодня мы хотим развивать другие аспекты и проекты, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики», - рассказал премьер ЦАР.

Он указал на то, что в области сельского хозяйства у республики есть конкретика. ЦАР хотела бы при поддержке российской стороны провести механизацию сельского хозяйства.

Несколькими днями ранее руководство Минобороны РФ провело переговоры с премьером ЦАР. Были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества и имеющиеся проекты взаимодействия.

Ранее в начале января посол Эритреи в России заявил о новой тенденции в отношениях африканских и западных стран. Петрос Цеггай рассказал о потере влияния Запада на Африку.

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